L’Athletic Bilbao décroche sa 24e Coupe du Roi après une disette de 40 ans

Après un match palpitant, l’Athletic Bilbao a remporté la Coupe du Roi pour la 24e fois, en battant Majorque (1-1, 4-2 aux tirs au but), lors de la finale à Séville ce samedi. Malgré une domination évidente, Bilbao a été surpris en début de match par un but de Rodriguez (20e), mais a réussi à revenir dans le match avec un but de Sancet juste après la pause (50e).



Ce 24e sacre en Coupe du Roi constitue un retour triomphant pour l’Athletic, le premier depuis 1984 après six finales perdues.