L’Élimination de Ndèye Binta Diongue aux JO Paris 2024 : Fin de carrière annoncée par son entraîneur

L’élimination de Ndèye Binta Diongue au premier tour de la compétition individuelle féminine d’escrime des Jeux Olympiques de Paris 2024 marque la fin de sa carrière en tant qu’escrimeuse, a annoncé son entraîneur, Daniel Levavasseur, le samedi 27 juillet.



Diongue se tournera désormais vers l’enseignement de l’escrime, a précisé son entraîneur.



« Elle va se relever de cette élimination précoce. C’est sa dernière compétition, sa carrière est terminée », a déclaré Levavasseur aux journalistes, au micro de Birane Hady Cissé envoyé spécial de l'Agence de presse sénégalaise, ajoutant : « Elle va se consacrer à l’enseignement de l’escrime. »



Comme lors des Jeux de Tokyo en 2021, où elle avait également été éliminée au premier tour, Ndèye Binta Diongue, médaillée des Championnats d’Afrique d’escrime et des Jeux africains, a été éliminée à ce stade de la compétition.



Levavasseur estime que les préliminaires des JO de Paris 2024 étaient « largement à sa portée ». Il a expliqué : « Elle a fait le match qu’il fallait. Elle a commis quelques erreurs de remise, notamment des attaques qui n’ont pas touché. Elle a laissé passer la main sur la remise. Ce sont ces erreurs qui lui ont coûté cher. »



Malgré cette élimination, le technicien français considère que Diongue a réalisé « un bon parcours ». Il a souligné que l’athlète est « sérieuse et méritante ».



Ndèye Binta Diongue a été éliminée par l’Égyptienne Aya Hussein, avec un score partagé de 6-6 avant la pause. Lors du second round, elle a été dominée d’un point, avec un score final de 14 à 13 dans les dernières secondes de son duel.



Son entraîneur est convaincu qu'il est possible pour le Sénégal d’atteindre de bons résultats dans cette discipline sportive à l’avenir, « avec un travail sérieux » et le soutien des pouvoirs publics. « Le Sénégal a toutes les qualités requises pour former des athlètes de haut niveau », a-t-il affirmé.