L'Espagne donne une fessée à l'Argentine (6-1)

L'Espagne version 2.0 est arrivée. La fin de cycle qui avait vu la Seleccion échouer au Mondial 2014 et à l'Euro 2016 a laissé place à une reconstruction très séduisante menée par l'architecte Julen Lopetegui. Quelques jours après avoir montré un niveau de jeu impressionnant contre l'Allemagne (1-1), la Roja a frappé très fort face à l'Argentine avec un succès... 6-1 ! Lionel Messi, blessé, n'a pu que constater les dégâts depuis la tribune. Installé à son poste, Banega n'a jamais pu faire oublier la Pulga. Les absences de Di Maria et Agüero ont également pesé.



La première période a été équilibrée entre ces deux grandes nations. C'est le Madrilène Asensio, n°1 de notre Top 50 des joueurs de moins de 21 ans, qui a débloqué la rencontre en adressant deux passes décisives à Diego Costa (11e) et Isco (26e). L'Argentine, qui a vu Higuain manquer une énorme occasion et Ramos se sacrifier devant l'étonnant Meza, a réduit le score avec une tête d'Otamendi (38e). Le défenseur de City trouvera plus tard le poteau (67e).



Plombée par le gardien Caballero (qui a remplacé Romero, blessé) mais aussi par le vétéran Mascherano, l'Argentine a totalement coulé par la suite. Isco a marqué deux buts de plus pour s'offrir un triplé sur cette rencontre. Entré à la place de Diego Costa, touché, Iago Aspas a marqué des points dans la course au poste de n°9 : en 45 minutes de jeu, l'attaquant du Celta Vigo a donné deux passes décisives et a marqué. De quoi faire halluciner le Wanda Metropolitano de Madrid. Et toute la planète football.



L'Equipe