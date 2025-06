Lycée Jules Sagna à Thiès : l’arrestation de 15 élèves déclenche un boycott des compositions et la paralysie des cours

Une tension secoue le lycée Jules Sagna de Thiès. Ce jeudi, les élèves, notamment ceux des classes de seconde, ont boycotté la poursuite des compositions du second semestre. Ce mouvement de protestation intervient après l’arrestation d’une quinzaine de leurs camarades, accusés d’être impliqués dans des fuites constatées lors de l’épreuve d’histoire-géographie.



Ce climat de contestation a conduit à une importante mobilisation devant le commissariat du 1er arrondissement, où élèves, parents et proches ont manifesté leur solidarité. D’après la RFM, la grogne s’est étendue à d’autres établissements de la ville, où des élèves ont été délogés de force par les manifestants, paralysant ainsi les cours.



Face à cette situation, la police s'est mobilisée et est intervenue pour disperser les manifestants et libérer les accès des établissements scolaires.