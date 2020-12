L'Éthiopie donne à l'ONU un accès humanitaire illimité au Tigré

Le gouvernement éthiopien a accordé aux Nations unies un accès humanitaire "sans restriction" à la région septentrionale du Tigré, à l'issue de quatre semaines de conflit armé et de demandes pour y délivrer de l'aide, selon un document consulté mercredi par l'AFP.



Ce document, un accord signé par l'ONU et le ministre éthiopien de la Paix, autorise "un accès sans restriction, continu et sécurisé du personnel et des services humanitaires aux populations vulnérables dans les régions gérées (par le gouvernement) au Tigré et dans les zones frontalières des régions Amhara et Afar" voisines.



RFI