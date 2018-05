"L'Imam Ndao souffre depuis son arrestation’’ selon Me Ababacar Cissé

Les plaidoiries des avocats de la défense ont démarré depuis 9 heures 39 minutes au Palais de justice de Dakar, plus précisément à la salle 4 de la Chambre criminelle en formation spéciale. En effet, lors de sa plaidoirie Me Ababacar Cissé avocat de Imam Alioune Ndao a révélé devant la barre que son client souffre depuis son arrestation à cause des mauvaises conditions de détention en prison. « Tout ce qu’on peut imaginer en matière de torture morale, Imam l’a subi. Et, quand il était malade, il avait demandé de voir un médecin. Ce que le directeur de la prison lui a refusé en disant qu’ils ont un infirmier. Et que lui seul suffisait pour le soigner", a dénoncé Me Cissé.



A cet occasion Me Cissé a souligné qu'il n’y pas de charge retenu contre Imam Ndao. « Tout ce qu’il voulait c’est vivre sa religion. Imam Ndao est le prototype d’homme religieux que le Sénégal a besoin », a-t-il dit.



Par ailleurs, la robe noire estime ne pas comprendre les raisons pour lesquelles son client Imam Ndao a été attrait devant la barre de la Chambre criminelle. « Je ne sais pas pourquoi Imam Alioune Badara Ndao est devant vous M. le président. Pour le parquet, c’est le fait que Matar Diokhané avait l’intention de lui confier son groupe à son retour du Nigéria », a-t-il relevé. Avant de préciser que Imam n’a pas fait quelques choses qualifiées pénalement dans ce dossier. Et pourtant, indique-t-il, il est resté en détention depuis plus de 2 ans.



A l'en croire, le Sénégal a déployé tout ce qu'il avait comme éléments de sécurité pour aller cueillir Imam Alioune Ndao à Kaolack. « Le contingent a débarqué au daara, les enfants qui étaient sur place étaient traumatisés, jusqu’à ce jour. Certains même ont oublié les versets qu’ils avaient maîtrisés », a-t-il fait savoir à la Chambre