L'UEMOA lance la 6ème édition du "Mois d'octobre, mois du consommer local" pour booster les économies régionales

La Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) donne le coup d'envoi, ce mercredi 1er octobre 2025, de la sixième édition de l'initiative "Mois d'octobre, mois du consommer local". Cette campagne annuelle vise à promouvoir les produits originaires de l'espace communautaire auprès des populations.



Dans le cadre de cette opération, Rose Tiemoko Épouse Kabran, Directeur du Commerce au Département du Marché Régional, a rappelé les objectifs de cette initiative adoptée en 2019. Elle a précisé qu'il s'agissait notamment de "renforcer l'intégration régionale et accroître les niveaux des échanges intracommunautaires", de "renforcer la compétitivité des entreprises de l'Union" face à l'ouverture des marchés, et de "valoriser les chaines de valeur de la production à la consommation".



Le thème retenu pour cette année est "Consommer local, facteur de développement des chaînes de valeur régionales compétitives de l'UEMOA". Un choix stratégique qui s'inscrit dans la mise en œuvre du nouveau "Plan Stratégique 2025-2030 de la Commission de l'UEMOA, Impact 2030".



Concrètement, l'initiative se déclinera tout au long du mois d'octobre à travers "l'organisation de manifestations commerciales visant l'accroissement de l'offre, de la demande et de la consommation des biens et services produits au sein de l'Union". Au programme dans les États membres : "cérémonie de lancement, exposition vente de produits locaux, conférence publique, dégustation des mets locaux, visites d'entreprises".



Au niveau régional, deux activités majeures sont prévues : le lancement officiel par le Président de la Commission Abdoulaye Diop ce 1er octobre, et une conférence publique sur la place des produits locaux dans le développement des chaînes de valeur régionales.



Interrogée sur le bilan des éditions précédentes, la Directrice du Commerce a souligné plusieurs acquis dont "l'engagement politique fort des autorités nationales", "l'élaboration de stratégies nationales et régionales" et "l'adhésion des populations au concept, signe de l'affirmation de leur identité culturelle".



Pour renforcer l'impact de cette initiative, la Commission compte "renforcer les capacités des acteurs des chaines de valeur pour améliorer la qualité et les prix des produits locaux" et "intensifier les actions de communications auprès du public".



En conclusion, la Commission invite "les États membres à procéder comme chaque année à la réalisation des activités de promotion commerciale retenues" et à "mobiliser tous les acteurs nationaux" pour faire de cette 6ème édition un succès au service du développement économique régional.