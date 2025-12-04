Tirage au sort Mondial 2026 : les « Lions » attendent leurs futurs adversaires ce vendredi 5 décembre

Le Sénégal connaîtra ses adversaires ce vendredi 5 décembre à 17h GMT, à l’occasion du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 prévu à Washington. Les Lions figurent dans le chapeau 2 pour cette cérémonie.



Les « Lions » partageront ce pot avec des nations telles que le Maroc, la Croatie, l’Autriche, l’Iran ou le Japon, évitant ainsi ces équipes au tirage. En revanche, le Sénégal pourrait affronter au moins une grande nation issue du chapeau 1, où figurent l’Argentine, championne en titre, ainsi que l’Espagne, la France, l’Angleterre et les trois pays hôtes.





Les chapeaux du tirage au sort du Mondial 2026



Pot 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne



Pot 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie



Pot 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite, Afrique du Sud



Pot 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, barrages européens A, B, C et D, tournois de barrage FIFA 1 et 2.