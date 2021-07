L'Université Amadou Mahtar Mbow va suspendre tous les cours présentiels à partir du 14 août

L'Université Amadou Mahtar Mbow informe ses étudiants que tous les cours en présentiel seront suspendus à partir du 14 août 2021 à 12 h. Et la poursuite des enseignements non achevés se fera en ligne.



Cette décision est motivée par le "regain de la pandémie à coronavirus noté ces derniers jours sur l'ensemble du territoire national", se justifie l'Institut.



Par ailleurs, indique la note "les Directeurs d'établissements sont chargés de l'exécution de ce présent communiqué et le Vice recteur est chargé d'assurer le suivi conformément au calendrier universitaire 2020-2021".