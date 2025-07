Dette publique du Sénégal : le FMI attend les conclusions de l’audit avant de se prononcer

Le Fonds monétaire international (FMI) a réagi à la réévaluation de la dette du Sénégal, actuellement au cœur des préoccupations économiques nationales. Lors d’un point de presse tenu à Washington, ce jeudi 3 juillet 2025, sa directrice de la communication, Julie Kozack, a déclaré que l’institution suivait de près le processus engagé par les autorités sénégalaises, tout en saluant leur volonté de transparence.



« Nous saluons l’engagement du nouveau gouvernement en faveur de la transparence, notamment en ce qui concerne la régularisation des écarts constatés dans les chiffres relatifs à la dette et au déficit budgétaire », a-t-elle affirmé.



Mme Kozack a précisé que les autorités sénégalaises mènent actuellement un audit interne sur la dette publique, précisant que celui-ci serait « proche d’être finalisé ». Le FMI attend donc la publication officielle de ce rapport pour se prononcer de manière plus précise.



« Nous comprenons que cet audit est sur le point d’être finalisé et nous attendons ses conclusions pour mieux cerner les défis à relever et envisager les prochaines étapes », a-t-elle souligné.



En attendant, le FMI a indiqué qu’il s’abstiendra de tout commentaire sur les chiffres qui circulent dans la presse, mais qu’il reste « pleinement engagé » dans le processus en cours avec les autorités sénégalaises.