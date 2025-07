Saraya : la gendarmerie démantèle un site d’orpaillage clandestin et des bars illégaux

Dans le cadre de sa mission de sécurisation des zones minières et de lutte contre l’exploitation illicite des ressources naturelles, la Gendarmerie nationale a mené, le mercredi 2 juillet 2025, une importante opération dans la commune de Missirah Sirimana, plus précisément dans les villages de Baninkhoto et Mouran, selon un communiqué du chef de la Division Communication et Relations Publiques de la gendarmerie nationale.





Pilotée par la brigade territoriale de Saraya, avec l’appui de l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI) de Salémata, l’opération a permis d’obtenir des résultats notables. Les forces de sécurité ont procédé au démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin ainsi que de trois bars illégaux, dans une zone particulièrement exposée aux activités illicites.



Au cours de cette opération, les gendarmes ont saisi un important lot de matériel : 17 groupes électrogènes, 6 motopompes, 1 batterie de grand modèle, 5 baffles, Une grande quantité de boissons alcoolisées.