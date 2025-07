Éducation : l’État lance un plan d’urgence pour éradiquer les abris provisoires d’ici 2030

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a procédé ce jeudi 3 juillet 2025, au lancement officiel du Programme d’urgence de remplacement des abris provisoires (PURAP) à Madina Findi Féto, dans la région de Sédhiou (sud). Il était accompagné de son collègue des Forces armées, le Général Birame Diop. Ce programme, financé à hauteur de 5 milliards FCFA, vise à remplacer 7227 abris provisoires sur l’ensemble du territoire d’ici 2030.



« Cette initiative ambitieuse prévoit d’ici 2030 le remplacement intégral de 7227 abris provisoires en salle de classe sur l’ensemble du territoire national, dont 711 spécifiquement pour l’Académie de Sédhiou », a déclaré Moustapha Guirassy.



Le PURAP prévoit la construction de 2113 structures pour le préscolaire, 3610 pour l’élémentaire, 859 pour le moyen et 645 pour le secondaire.



Le ministre a salué l’engagement des partenaires techniques et financiers, ainsi que la contribution « déterminante » des Forces armées dans la mise en œuvre du programme. « Cette décision historique mobilise le génie militaire reconnu pour sa rigueur, son efficacité, sa capacité organisationnelle et exceptionnelle dans une mission inédite au service de l’éducation », a-t-il souligné.



Prenant la parole, le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop, a insisté sur l’importance des infrastructures éducatives dans le développement du pays.



« Ce projet symbolise l’engagement résolu de l’Etat du Sénégal à mettre un terme à une situation inacceptable pour notre société à savoir l’apprentissage de nos enfants dans des conditions indignes », a-t-il assuré.