Kolda : trois (3) faussaires arrêtés à Médina Chérif avec 20 millions en billets noirs

Une opération du Commissariat central de Kolda a permis l’arrestation de trois individus à Médina Chérif, poursuivis pour « association de malfaiteurs et tentative de falsification de billets de banque ». Selon la Police nationale, l’intervention fait suite à un renseignement anonyme signalant l’existence d’un réseau de contrefaçon actif dans cette localité. Une opération de surveillance ciblée a conduit à leur interpellation et à la saisie de 20 millions FCFA en billets noirs, ainsi que d’une bouteille de colorant liquide jaunâtre, utilisée dans la fabrication de faux billets.



Une perquisition au domicile de l’un des suspects a permis de mettre la main sur le matériel frauduleux. Selon les premiers éléments de l’enquête, les trois hommes auraient été approvisionnés par un ressortissant étranger, identifié sous le nom de OLDORI, actuellement en fuite et activement recherché par les forces de l’ordre.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour démanteler l’ensemble du réseau.