L'affaire Skripal s'emballe : Poutine expulse 60 diplomates américains et ferme le...

C'est une véritable crise diplomatique qui se dessine entre la Russie et le reste des puissances occidentales, après l'empoisonnement de l'ex-espion russe Serguei Skripal. Moscou vient de renvoyer 60 diplomates américains, en représailles aux diplomates russes expulsés un peu partout en Europe et en Amérique.



La Russie a également fermé le consulat américain à Saint-Petersbourg... Pour rappel, la Grande Bretagne accuse la Russie d'avoir empoisonné Skripal et sa fille. Ce que le Kremlin a qualifié de ridicule.