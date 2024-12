L’aménagement urbain de Ziguinchor, l’un des facteurs déclencheurs de la crise en Casamance (chercheur)

« L’un des facteurs déclencheurs de la crise en Casamance, c’est l’aménagement urbain communément appelé lotissement », a rappelé Paul Diédhiou, enseignant-chercheur, en marge d’un forum sur le thème « Aménagement urbain, conflits fonciers, religions de territoires et patrimoine culturel : cas de la commune de Ziguinchor et environs » à l’initiative de l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ).



L’UASZ a organisé ce forum par le biais de son Centre de recherche interdisciplinaire sur les langues, les littératures, l’histoire, les arts et les cultures (CREILHAC) en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer (FKA).



Des religieux, des acteurs culturels, des universitaires et des doctorants ont pris part à la rencontre.



« À partir des années 70, il y a eu le lotissement de la ville de Ziguinchor et ça a créé des conflits et des frustrés qui ont regagné le maquis. C’est la raison pour laquelle on a dit qu’il faudrait qu’on travaille sur cette thématique en guise de rappel aux populations de Ziguinchor et d’ailleurs », a ajouté le professeur Diédhiou.



« Dans l’aménagement, on ne prend pas en compte l’avis des populations. On ne prend pas en compte les réalités culturelles », a fait observer Paul Diédhiou, enseignant-chercheur au département de sociologie de l’université Assane Seck de Ziguinchor.



Il considère cette manière de faire comme une « source de problèmes ».

Il a expliqué que ce forum va permettre de restituer et partager les résultats obtenus lors des enquêtes de terrain.