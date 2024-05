L'an un du dépôt des armes des éléments de Diakaay (MFDC) : une marche pacifique organisée à Ziguinchor ce lundi

La commune de Ziguinchor a abrité ce lundi une marche pacifique pour commémorer le dépôt des armes des éléments de la branche Diakaay du MFDC. Une marche qui a été honorée par la présence de plusieurs ex -combattants, des autorités locales, des membres de la société civile etc. Les initiateurs de cette marche parmi lesquels madame Elie Sophie Sagna, responsable du collège des femmes de la Coscpac, a lancé un appel aux nouvelles autorités. A leur endroit, elle rappelle "l'importance de la réalisation des points d'accord de l'engagement signé conformément aux accords de paix de l'acte 3 du 13 mai, notamment le désenclavement, la construction d'infrastructures sociales de base, l'accès à l'eau et à l'électricité, ainsi que le renforcement de la sécurité et la prise en charge des populations déplacées et réfugiées.’’



Le dépôt des armes des éléments de la faction Diakaay du MFDC (13 mai 2023) avait suscité beaucoup d'espoir dans la recherche de la paix en Casamance. C'était un évènement de haute portée. A l'occasion, des armes avaient été symboliquement brûlées. Dans ce cadre la reconversion des 250 ex-combattants avait été agitée durant cette commémoration.



Dans son adresse, le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine a souligné l'importance du développement économique et social de la région naturelle de la Casamance dans le Sénégal. Ainsi, un appel est lancé à toutes les autres factions du MFDC à suivre l'exemple des ex-combattant de Diakaay.