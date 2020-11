L’annonce de la nomination de Idrissa a suscité une stupeur générale chez les journalistes présents au Palais ce dimanche

A la surprise générale, l'opposant Idrissa Seck a été nommé dimanche par le chef de l'État, Macky Sall, président du Conseil économique social et environnemental (Cese). L'annonce faite ce dimanche au Palais a provoqué un cri d'étonnement chez les journalistes présents pour assurer la couverture de l’événement.



Des murmures, des chuchotements à l'oreille, des yeux grandement ouverts, dans les rangs des journalistes. Au point de se faire rappeler à l’ordre par les gendarmes. La surprise se lisait sur tous les visages. Même les analyses politiques interrogés en début de semaine, ne s'y attendaient pas.



Bien vrai que l'opposant a habitué les Sénégalais à un silence qui ne dit pas son nom, au point que l'on doutait d'un deal entre lui et Macky Sall. Mais beaucoup estimaient que ce deal c’était pour remplacer l'actuel occupant du Palais en 2024.



Interrogé sur la probable entrée dans le gouvernement de Macky Sall en juillet dernier, l'analyse politique Momar Diongue avait émis des doutes, voire même impossible pour lui que Idy entre dans le gouvernement. « Quand le Président Macky Sall a lancé sa série d'audiences, Idy a été au palais. Il se subodore que c'est lui qui pourrait hériter du titre de chef de l'opposition. Tout ceci fait qu'il est dans de très bonnes dispositions pour envoyer des membres de son parti. Pas lui personnellement », confiait M. Diongue à PressAfrik.



Aujourd'hui, Idrissa Seck est non seulement président du Conseil économique social et environnemental (Cese), mais deux membres de son parti Rewmi, à savoir Yankhoba Diatara et Aly Saleh Diop, font partie du nouveau Gouvernement.