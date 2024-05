Nouvelles saisies de billets noirs : plus de 7 milliards de Francs CFA interceptés au Sud et à Thiès

La Division de la Communication et des Relations publiques des Douanes a annoncé dans un communiqué la saisie de billets noirs d'une valeur de plus de 7 milliards de francs CFA. Les opérations permettant ces saisies ont été menées à Thiès (79 kilomètres de Dakar), Kolda (en haute Casamance) et Ziguinchor (sud). Ce, dans le but lutter contre les trafics criminels qui menacent l'économie nationale.



Selon le document, le samedi 11 mai 2024, aux alentours de 11 heures, le Groupement polyvalent de Recherche et de Répression de la Fraude (GPRF) de Thiès a arrêté deux individus en possession de 10 millions de dollars en billets noirs, équivalant à plus de six milliards de francs CFA. Les douaniers ont intercepté les criminels sur l'autoroute à péage, près du quartier Thiès-Sud, où les suspects semblaient avoir un rendez-vous d'affaire. Suite à leur arrestation, ils ont été déférés au Parquet, et l'enquête est en cours.



Toujours selon le document, le mercredi 15 mai 2024, vers 23 heures, la Brigade mobile des Douanes de Kolda a intercepté deux individus de nationalité étrangère dans un hôtel de Kolda. Les suspects détenaient un carton contenant des billets noirs en coupures de 500 et 200 euros, pour une valeur totale de 1,3 milliard de francs CFA. Ces faussaires ont également été déférés au Parquet de Kolda.



Pour finir, le communiqué indique que la nuit du vendredi 10 mai, aux environs de 23h30, les agents de la Brigade mobile de Ziguinchor ont saisi un lot de billets noirs grâce à un renseignement sur un réseau de trafic. La saisie comprenait des coupures en francs CFA et en euros, pour une valeur totale de 140 millions de francs CFA. Trois individus de nationalité sénégalaise ont été arrêtés et remis à la justice.



Des opérations illustrent les efforts constants des douanes pour éradiquer le phénomène du faux monnayage, qui constitue une menace sérieuse pour l'économie nationale.