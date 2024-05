France: un homme armé tentant de mettre le feu à une synagogue à Rouen a été tué par la police

Ce vendredi matin, un homme qui voulait mettre le feu à une synagogue à Rouen a été abattu par la police, annonce le ministre de l'Intérieur. "À Rouen, les policiers nationaux ont neutralisé tôt ce matin un individu armé souhaitant manifestement mettre le feu à la synagogue de la ville", a indiqué Gérald Darmanin sur le réseau social X. "Je les félicite pour leur réactivité et leur courage", a poursuivi le ministre.



Les policiers sont "intervenus sur un signalement de dégagement de fumée près de la synagogue", a développé une source policière. "L'homme était armé d'un couteau et d'une barre de fer, il s'est approché des policiers qui ont tiré, l'individu est décédé", a précisé à l'AFP une source proche du dossier.



Selon Frédéric Teillet, procureur de Rouen, deux enquêtes ont été ouvertes. La première, confiée à la Direction générale de la polie nationale (DGPN), porte "sur l'incendie volontaire visant un lieu de culte et sur les violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique". La seconde, confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), porte "sur les circonstances du décès de l'individu."



À Rouen, un individu armé souhaitant incendier une synagogue a été abattu par la police, annonce ce vendredi Gérald Darmanin. Selon une source proche du dossier, l'individu, muni "d'un couteau et d'une barre de fer", s'est approché des policiers qui ont tiré". Selon le maire de la ville, Nicolas Mayer-Rossignol, il n'y a "a priori" aucune autre victime que le suspect.



Ce vendredi matin, un homme qui voulait mettre le feu à une synagogue à Rouen a été abattu par la police, annonce le ministre de l'Intérieur. "À Rouen, les policiers nationaux ont neutralisé tôt ce matin un individu armé souhaitant manifestement mettre le feu à la synagogue de la ville", a indiqué Gérald Darmanin sur le réseau social X. "Je les félicite pour leur réactivité et leur courage", a poursuivi le ministre.



Les policiers sont "intervenus sur un signalement de dégagement de fumée près de la synagogue", a développé une source policière. "L'homme était armé d'un couteau et d'une barre de fer, il s'est approché des policiers qui ont tiré, l'individu est décédé", a précisé à l'AFP une source proche du dossier.



Selon Frédéric Teillet, procureur de Rouen, deux enquêtes ont été ouvertes. La première, confiée à la Direction générale de la polie nationale (DGPN), porte "sur l'incendie volontaire visant un lieu de culte et sur les violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique". La seconde, confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), porte "sur les circonstances du décès de l'individu."



De son côté, le maire de la ville, Nicolas Mayer-Rossignol, qui s'est rendu sur place, a précisé, également sur X, vers 8h : "a priori pas d'autres victimes que l'individu armé." L'édile a aussi adressé ses remerciements "aux forces nationales, aux policiers municipaux, au SAMU, aux pompiers qui maîtrisent actuellement le départ de feu."



Après les faits, le président du Consistoire central israélite de France, Élie Korchia, a salué sur X les "forces de l'ordre qui ont évité un nouveau drame antisémite dans notre pays."