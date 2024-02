L’avis des Sénégalais après l’entretien de Macky Sall avec la presse nationale

Le Président Macky Sall a confirmé jeudi, dans un entretien avec la presse nationale la fin de son mandat le 2 avril, mais ne s'est pas prononcé sur la date de la présidentielle dont il avait prononcé le report. À cet effet, une équipe de PressAfrik a effectué une descente dans la commune de Dieuppeul pour recueillir l’avis des Sénégalais. Certains d’entre eux interrogés « exigent » à Macky Sall l’organisation de l’élection avant son départ et la libération des opposants Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye afin de procéder à une passation de pouvoir digne d’une « démocratie solide ». Par contre d’autres indique qu’ il a agi sous la pression de l’opinion internationale. « Le Conseil constitutionnel avait fixé une date pour l’élection présidentielle et Macky doit la respecter », ont ajouté les intervenants.

Regardez !

Gnima Ina Badji

div id="taboola-below-article-thumbnails">