L'avocat Me Khassimou Touré est décédé

Me Khassimou Touré n'est plus. L'avocat est décédé ce lundi à Touba, a-t-on appris. Selon des informations, il était victime d'accident et souffrait d'un cancer.



Il était très reconnu dans l'espace médiatique. Des affaires Idrissa Seck sous Wade à Khalifa Sall sous Macky Sall, il était presque impliqué dans tous les grands dossiers judiciaires.