L’émergence des médias sur TikTok, un mal nécessaire pour les groupes de presse

Ce n'est plus un secret pour personne, l'application aux vidéos courtes TikTok est désormais la plateforme la plus populaire du moment. Elle s'est lancé dans plus de 150 pays et rassemble 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels à travers le monde. Avec l'arrivée des médias traditionnels (les journaux, la radio, la télévision…) sur la plateforme, l'impact de celle-ci sur la culture populaire ne cesse de croître. De ce fait, l'apport de la présence des médias sur TikTok est multiple.



Un atout

Les médias traditionnels peuvent désormais utiliser cette plateforme pour toucher une audience plus jeune et être plus connectée. Sachant que les jeunes utilisent de moins en moins les médias traditionnels pour s'informer, et préfèrent se tourner vers les réseaux sociaux pour consommer de l'information ce réseau constitue un atout important. En s'implantant sur TikTok, les médias peuvent donc toucher une audience plus large et plus diversifiée.



« La présence des médias sur TikTok permet de proposer des contenus plus ludiques et plus créatifs. Elle permet aux utilisateurs d’être informés rapidement des dernières tendances et des sujets d'actualité. Les médias peuvent tirer parti de cette tendance en créant des vidéos qui reflètent les dernières tendances et les sujets populaires, ce qui peut aider à susciter l'intérêt des utilisateurs. Ainsi ils utilisent les hashtags et les tendances de la plateforme pour produire des contenus plus accessibles et plus attrayants pour les jeunes. Les vidéos courtes et rythmées sont idéales pour présenter des sujets d'actualité de manière concise et percutante. Ce qui donne l’opportunité de toucher une audience qui n'aurait peut-être pas été intéressée par les sujets proposés autrement », explique Malick Sarr Gueye, journaliste à ThiésInfos.



À en croire ce dernier, ladite plateforme donne l’occasion « aux médias traditionnels d’apporter un point de vue différent sur les sujets abordés et de compléter l'offre proposée par les créateurs de contenu présents sur la plateforme. Les médias peuvent ainsi proposer des contenus plus sérieux, comme des reportages ou des interviews, qui viennent enrichir l'offre de divertissement proposée par TikTok ».



Le journaliste d'informer que ThiésInfos qui est très actif sur cette plateforme alimente son compte avec des extraits d’émissions réveillant la curiosité des auditeurs. Ce qui permet à des auditeurs de connaitre toute l’histoire et se rabattent sur le site. Ainsi, cela participe à l’extension de leur audience. Avec plus de 100 mille abonnés sur TikTok, le groupe de presse a gagné fortement notoriété grâce a elle.



l'objectivité de l'information diffusée

Cependant, la présence des médias sur TikTok soulève également des interrogations quant à l'objectivité de l'information diffusée. Ils peuvent être tentés de créer des contenus plus viraux pour attirer l'attention des jeunes utilisateurs au détriment de l'exactitude et de la rigueur journalistique.



« Il est important de souligner que la pratique journalistique peut être affectée négativement. TikTok est souvent critiqué pour son manque de transparence en matière de données et de confidentialité, et il est important que les médias traditionnels tiennent compte de ces préoccupations. En plus de cela, la plateforme favorise sur les vidéos courtes et les formats visuels, qui ne sont pas toujours adaptés à la diffusion d'informations complexes. Les informations peuvent être simplifiées ou raccourcies pour s'adapter aux formats, ce qui peut altérer la précision et la pertinence de l'information. La présence des groupes de presse sur TikTok peut également conduire à une homogénéisation des contenus et des formats d'information. Les médias traditionnels peuvent être tentés de produire des contenus qui correspondent aux tendances de TikTok plutôt que de se concentrer sur des reportages de qualité. Cette tendance peut affecter la diversité des points de vue et la qualité de la couverture médiatique », alerte Fatou Fall, journaliste dans une organe de la place.



Des contenus parfois trompeurs

L’impact de l’utilisation de TikTok sur la pratique journalistique est toujours en développement, mais certains éléments sont déjà visibles. Grace à l’accessibilité qu’elle fournit, les acteurs des médias peuvent créer du contenu rapidement et facilement, sans avoir besoin de matériel professionnel ou de compétences techniques avancées. L’audience jeune et diversifiée peut aider à toucher un public différent et à attirer des personnes qui ne sont pas être intéressées par les articles longs. La plateforme offre de nouvelles formes de narration, on y découvre d’autres possibilité pour raconter des histoires, en utilisant des fonctionnalités telles que des effets visuels, des bandes sonores et des animations.



À cela l'authenticité et l'originalité, ce qui peut aider les journalistes à humaniser leur travail et à se connecter avec son audience. « Cependant, il y a aussi des préoccupations quant à l'utilisation de TikTok dans la pratique journalistique. Pour cause, elle n’est pas toujours une source fiable d'informations, car il peut y avoir des contenus trompeurs ou des gens mal informés qui y font des posts. Les médias peuvent être tentés de produire des contenus qui attirent les utilisateurs de TikTok, ce qui risque d’affecter la qualité et la diversité des informations diffusées. Ce qui est à éviter dans l’exercice du journalisme », alerte Mme Fall journaliste.