L’ex-ministre Aminata Lo Dieng et son frère jugés mercredi

Placés sous mandat de dépôt lundi soir, l’ancienne ministre sous Wade, Aminata Lô Dieng et son frère seront jugés mercredi, devant le tribunal des Flagrants délits de Dakar. Ils sont poursuivis pour « outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, violation du couvre-feu et usurpation de fonction ».



Leur avocat, Me Ndèye Fatou Touré, dénonce la tournure des évènements. Elle estime que c'est « une folie républicaine ».



« C’est une instruction. Il (le Procureur de la République) n’a pas osé lui-même, descendre à la cave pour interroger Mme Aminata Lo et lui notifier son placement en garde à vue », a déploré l’avocat.



Selon la robe noire, « ce placement en garde à vue n’a aucune raison d’être. C’est une folie républicaine qui, aujourd’hui, se poursuit dans notre pays pour des raisons purement objectives ».



Pour rappel, les mis en cause ont été arrêtés jeudi soir en plein couvre-feu par la Gendarmerie de Ouakam. L’Observateur qui révèle quelques éléments de l’enquête, rapporte qu' Aminata Lo Dieng a nié catégoriquement être l’auteur de l’enregistrement qui a fuité et dans lequel on l’entend proférer des insanités à l’endroit du chef de l’Etat.



Sur le macaron du Palais de justice posé sur le pare-brise de son véhicule, elle a expliqué que la voiture lui a été léguée par un de ses proches qui est avocat. Seulement, elle n’a pas pris le soin d’enlever le macaron. Mais qu’elle n’a jamais usurpé de fonction ni commis de faux.