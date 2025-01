« L’explosion des chroniqueurs sur la place publique est une confusion totale qui appauvrit », Pape Samba Kane

L’explosion des chroniqueurs sur la place publique est une confusion totale qui appauvrit, selon Pape Samba Kane invité ce 26 janvier 2025 de l’émission Jury du Dimanche (JDD).



« Les nombreux chroniqueurs sur la place publique, c'est une confusion totale qui appauvrit. Parce que tout simplement, il n’est pas clair. C’est confus. On ne sait quoi. C’est un officiel qui travaille au ministère de la communication. Il y a quelques semaines m'a dit, mais grand, quelle est la différence entre un chroniqueur et un journaliste. Pour lui donner une réponse frappante, je lui ai dit le chroniqueur, il est plus qu’un journaliste que le journaliste ordinaire. Je lui ai dit que le chroniqueur, c’est journaliste qui a assez d’expérience, de talent d’expression ou d’écriture, spécialisé s’il le faut qui est généralement un chroniqueur. Un chroniqueur, il a le grade d’un éditorialiste et il est même plus tenu par une ligne éditoriale que l’éditorialiste. Parce qu’il est libre. Il choisit son sujet. On a confiance en lui », a déclaré Pape Samba Kane.



Pour le journaliste et écrivain : « Ce qui est difficile dans ce pays, des informations apparaissent aujourd’hui, on les dément, le lendemain ou une semaine après ça redevient vrai », dit-il. Ce, pour faire allusion à la présidence qui avait démenti l'accouchement de la deuxième épouse du Président Diomaye.

En effet, une certaine presse et les réseaux sociaux avaient largement diffusé une information selon laquelle Madame Absa Faye deuxième épouse du président de la République Bassirou Diomaye Faye aurait accouché un vendredi matin dans un hôpital de la place.



Une information qualifiée de fausse par la présidence dans un communiqué où elle dément ces allégations et rappelle les médias à l'ordre dans le traitement des informations.