L'inauguration de la "Place de l'Europe" sur l'île de Gorée choque les internautes sénégalais

Cette photo me répugne au plus haut point.



"Inauguration de la place de l'Europe sur l'île de Gorée ce matin." pic.twitter.com/LH8cUDpb3t

— Killing Joke ✪ (@Fovsman) 10 mai 2018



Place de l’Europe sur une île mémoire de l’esclavage des noirs par les européens ? C’est quoi ces foutaises ? https://t.co/y8bwTzoRRR

— CheikhM (@c_moustaph) 10 mai 2018



N'empêche qu'Augustin Senghor est petit joueur: il aurait pu créer une Place des Bienfaits de l'esclavage, tant qu'à faire. #kebetu

— Hady Ba (@hadyba_) 10 mai 2018



Ce n'est pas "Killing Joke" qui ouvre le concert d'indignation sur le réseau social, mais son Tweet n'en reste pas moins l'un des plus forts. En légende de l'une des photo de l'inauguration polémique, celui qui d'habitude ne tweete que pour plaisanter et faire rire la twittosphère, arrête de rigoler et s'écrie : "cette photo me répugne au plus haut point".Cheikh Moustapha lui n'arrive toujours pas à croire à ce qu'il considère comme "des foutaises". Il cite le tweet de "France au Sénégal (le compte Twitter officiel de l'ambassade de France au Sénégal)" pour marquer toute son indignation.Le professeur de Philosophie à la Fastef (Faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation) y est allé avec une ironie bien dosée pour descendre le maire de Gorée Me Augustin Senghor, qu'il tient apparemment pour responsable. Selon Hady Ba, il serait plus aisé pour le premier magistrat de la célèbre île de dédier à l'Europe un endroit qui magnifie "les bienfaits de l'esclavage".