L’internet des données mobiles est "suspendu temporairement" au Sénégal

Le ministre de la Communication des télécommunications et de l’économie numérique a décidé de suspendre temporairement l'Internet des données mobiles en raison du contexte de « troubles à l'ordre public marqué par la diffusion de messages haineux et subversifs ».



« Le ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique informe qu’en raison de la diffusion de message haineux et subversifs dans un contexte de trouble à l’ordre de public dans certaines localités du territoire national, l’internet des données mobiles est suspendu temporairement sur certaines plages horaires », lit-on dans un communiqué.