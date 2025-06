Détention illégale d'armes : Jérôme Bandiaky renvoyé devant le tribunal correctionnel

Le doyen des juges a clôturé l'information judiciaire sur l’affaire Jérôme Bandiaky et Sakory Ka. Il a renvoyé l’affaire en correctionnel. Le lutteur Bathie Ba dit « Mbeuss » obtient un non-lieu. Le doyen des juges a pris une ordonnance de renvoi en police correctionnelle et de non-lieu.



Placé sous mandat de dépôt depuis septembre 2024, Jérôme Bandiaky dit Sniper sera bientôt fixé sur son sort. Selon Libération, le doyen des juges vient de clore l'information judiciaire. Jérôme Bandiaky a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Dakar pour détention illégale d'armes, trafic illicite d'armes, détention d'armes et de munitions sans autorisation, ainsi que pour avantages indus et escroquerie au service.



Arrêté par la Dic dans le cadre du même dossier, Sakory Ka dit Papis, frère de l'ancien ministre Doudou Ka, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour détention et trafic illicite d'armes. Bathie Ba, alias « Mbeuss », beau-frère de « Boy Niang », a quant à lui obtenu un non-lieu total et a été libéré dès la notification de l'ordonnance.



Pour rappel, Bathie Ba, qui avait toujours rejeté les faits, avait été interpellé suite à une dénonciation. Le dénonciateur prétendait l'avoir vu, en compagnie de Jérôme Bandiaky et de Dof Ndèye, arriver un jour dans un des domiciles de Farba Ngom à bord d'une voiture qui transporterait des machettes et des pistolets automatiques entre autres. C'est d'ailleurs ce qui expliquait la perquisition effectuée par la Dic dans la maison de Farba Ngom située à Bentégné.