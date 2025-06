Inde: un avion d'Air India avec 242 passagers à bord s'est écrasé dans une zone habitée d'Ahmedabad

L'accident de ce jeudi 12 juin concerne le vol AI 171 opéré par un Boeing 787 pouvant transporter plus de 200 passagers, a juste précisé le porte-parole de la compagnie Air India sans autre précision, alors que les pompiers de la ville indienne ont indiqué plus tôt à l'AFP qu'un appareil s'était écrasé sur l'aéroport. Le ministre indien de l'Aviation se dit « choqué et accablé » par le crash.