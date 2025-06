Rennes : vers une nouvelle prolongation pour Habib Beye ?

Arrivé en pompier de service cet hiver, Habib Beye a convaincu tout son monde. Selon Ouest-France, le coach sénégalais a prolongé son contrat d’un an supplémentaire, avec une option jusqu’en 2028.



Il n’aura pas mis longtemps à faire l’unanimité. En seulement six mois à la tête du Stade Rennais, Habib Beye a changé le visage d’une équipe en perdition. Nommé en janvier alors que le club flirtait dangereusement avec la zone rouge, l’ancien défenseur de l’OM a redonné de la structure, de la sérénité et de l’ambition à un groupe en perte de repères.



Résultat : un maintien assuré avec autorité et une 12e place obtenue, presque inespérée à la mi-saison. Une réussite qui n’est pas passée inaperçue dans les étages de la Piverdière. Alors qu’il était initialement engagé jusqu’en juin 2025, Beye avait vu son contrat automatiquement prolongé d’un an grâce au maintien.