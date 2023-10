L’intersyndicale Synpics-Cnts dénonce des affectations arbitraires et une persécution des agents par Racine Talla et sa direction

L'intersyndicale Synpics-Cnts, section RTS, a dénoncé dans un communiqué « Les abus et persécutions des agents par Racine Talla et ses directeurs, plus que à la RTS »



« L'intersyndicale Synpics-Cnts, section RTS, condamne avec la dernière énergie les violations flagrantes des droits des agents par la Direction générale qui a procédé à des affectations arbitraires. Ce sont

là des mesures de représailles prises à l'encontre de ces agents suite aux dernières élections des délégués du personnel. Trop c'est trop ! », lit-on dans le document.



Les syndicalistes de poursuivre: « Étant dans son bon droit, l'intersyndicale Synpics-Cnts manifeste son soutien à ces agents qui font actuellement l'objet d'une persécution effrénée. Cette Direction Générale, au lieu d'honorer ses engagements pris devant tous les agents, en ce qui concerne les baux des terrains, les reversements des cotisations a la mutuelle et à la coopérative ainsi que la signature et l’application de la convention qui est sur table, ne trouvant rien de mieux que de faire dans le harcèlement tous azimuts des travailleurs membres de l'intersyndicale. La Direction Générale est l’unique responsable de ces abus de confiance et violations de toutes sortes ».



L'intersyndicale exige l'annulation de ces décisions d'affectations qu’il juge arbitraires de la Direction Générale purement et simplement.



L’intersyndicale accuse Racine Talla et ses hommes de dérouler « pendant trois bonnes années, un plan consistant à démettre les travailleurs de leurs fonctions, pour non adhésion à « son syndicat » mis en place. Des actes poses et accompagnés d’une campagne de dénigrements, sans précédent, en accusant, a tort, les victimes de manque de loyauté ».



Selon le Synpics-Cnts, « L'objectif de la Direction générale n'a été que de saupoudrer l’opinion et les autorités de ce pays. Aujourd’hui, le nouveau procédé est de déclencher processus de licenciement des agents et la suspension de salaires de manière abusive »



L’intersyndicale Synpics-Cnts de la RTS demande à l'administration du travail de mener sa propre enquete au sein de l’entreprise publique.