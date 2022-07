L’intersyndicale de la Sen’Eau prolonge sa grève de 48 heures

L’Intersyndicale de la Sen'Eau, qui a terminé une une grève de 48 heures ce mardi, a tenu ce jour une réunion d’évaluation de son action. Après avoir noté "un suivi de 85% du mot d’ordre dans tout le périmètre affermé" et félicité les travailleurs pour leur engagement, elle a décidé de prolonger le mot d'ordre de grève de 48 heures.



"En outre face au constat de manque de bonne volonté de la Direction Générale d’apporter des solutions concrètes à la plateforme revendicative des travailleurs, notamment de la question de l’augmentation des salaires et de l’amélioration des conditions de travail, l’intersyndicale des travailleurs de la SEN’EAU décrète à nouveau 48 heures de grève, les Mercredi 27 et Jeudi 28 juillet dans tout le périmètre affermé.

L’intersyndicale dénonce le caractère arbitraire et illégale des réquisitions faites par l’autorité dépassant largement le taux admis. Les travailleurs sont appelés à ne pas céder aux intimidations et à suivre le mot d’ordre de grève dans tout le périmètre affermé", lit-on dans le communiqué de l'intersyndicale parvenu à PressAfrik.



Aussi, "l’Intersyndicale réaffirme sa ferme volonté à mener le combat avec tous les collaborateurs engagés jusqu’à la satisfaction totale des revendications légitimes des travailleurs"