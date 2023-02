L’un des mis en cause dans l'affaire Hiba Thiam assassiné à Abidjan

L'un des mis en cause dans l'affaire Hiba Thiam, le nommé Diadia Tall a été assassiné à Abidjan en Côte d'Ivoire. D'après "Libération", les premiers éléments de l’enquête, ont révélé la victime a été retrouvé nu et baignant dans une mare de sang.



A en croire le journal Diadia Tall aurait été poignardé. Des investigations sont en cours.



Diadia Tall a été inculpé dans l’affaire Hiba Thiam, jeune Sénégalaise, « morte par overdose » dans un appartenant aux Almadies lors d’une soirée privée. Les faits remontent en avril 2020 en pleine pandémie et en plein couvre-feu.