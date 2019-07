« LAS ACADEMIE » honore ses premiers diplômés

Hakan ÖZTURK, membre du conseil d’administration de Limak-Aibd-Summa (LAS), qui a donné un cours et a partagé son expérience avec les étudiants a parlé d’un programme riche en pratique et en théorie qui a permis aux étudiants d’avoir un certificat pour faire valoir leur compétence partout dans le monde.



Rappelons avec le directeur général de LAS qu’ « après une dure sélection parmi plus de 300 candidats, LAS ACADEMIE a accueilli 12 jeunes filles et 18 jeunes hommes, qui ont pu suivre au cours des 6 derniers mois, plus de 15 modules de formation, dispensés par les professeurs de l’Université de BOGAZICI, notre autre partenaire, mais aussi par l’ERNAM de DAKAR et par les experts de LAS ».