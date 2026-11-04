LFR 2026 : le député Tafsir Thioye revient sur les déficits budgétaires et critique le rejet du budget

Le député non-inscrit de Sopi Sénégal, Tafsir Thioye, est revenu sur la dégradation des comptes publics et les déficits budgétaires enregistrés ces dernières années. S’exprimant sur le plateau de TFM Matin, il a rappelé avoir interpellé le régime lors des débats sur la loi de finances rectificative (LFR) de 2024. «C’est la première fois depuis plus de 30 ans que nous voyons une détérioration de nos comptes publics à ce niveau », a-t-il déclaré. Il a notamment évoqué un « déficit de près de 14 % du PIB », soit « 2 600 milliards de FCFA », ainsi que des « besoins de financement estimés à 6 774 milliards de FCFA sur une année ».



Selon le parlementaire, la situation actuelle du Sénégal, où la majorité parlementaire (Pastef) vient de rejeter la LFR en raison de «désaccord profond», découle notamment des choix budgétaires opérés en 2024. Il déplore l’absence d'une révision anticipée de la loi de finances, alors que « les recettes avaient baissé de 840 milliards de FCFA » et les « dépenses augmenté de 680 milliards ».



«Au final, on s’est rendu compte que le déficit s’est creusé de façon extraordinaire », a-t-il affirmé. Il critique également le recours tardif aux lois de finances rectificatives, notamment en décembre 2024 et à la fin de l'année 2025. « Où étaient ceux qui nous parlent aujourd’hui de transparence, de sincérité ? Ils ont fauté », a-t-il lancé.



Abordant les débats autour du projet de LFR, Tafsir Thioye estime que le rejet du texte, sans débat, n'était pas nécessaire. « Ce passage en force n’était pas la peine, ils (députés de Pastef) auraient simplement pu voter la loi », a-t-il déclaré. Il juge également injuste de revenir aujourd'hui sur des pratiques budgétaires qui avaient déjà été observées et acceptées lors des précédentes lois de finances rectificatives.