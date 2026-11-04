Vol aux JOJ de Dakar: Dr Ibrahima Sy précise qu'il s'agit d'un "chauffeur employé temporairement" par son ministère

Au Sénégal, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, confirme le vol de matériel photographique appartenant à la délégation biélorusse, survenu en marge des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Dans un communiqué publié le 4 novembre 2026, il dit avoir pris connaissance de cet incident « avec regret ».



Le ministre a surtout précisé l'identité de la personne interpellée. Contrairement à certaines informations relayées, il affirme que le suspect n'est pas son chauffeur personnel. « Il s'agit d'un chauffeur employé temporairement par un programme relevant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique », précise-t-il.



Dr Ibrahima Sy dénonce la diffusion de cette information qu'il juge inexacte et portant atteinte à son honneur et à sa réputation. Il annonce avoir décidé de porter plainte « contre l'auteur de ces allégations afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances de leur diffusion et que les responsabilités soient établies selon la loi ».



Il assure par ailleurs que les autorités compétentes conduisent les investigations nécessaires pour que les faits soient pleinement établis et que les responsabilités éventuelles soient déterminées.