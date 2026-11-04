Rupture Diomaye – Sonko : le ministre Moustapha Guirassy, sous la pression, choisit son camp

Au Sénégal, le ministre de l’Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy, avait été sommé par des membres du gouvernement pour qu'il clarifie sa position et choisisse son camp après la rupture politique entre le parti présidentiel (Kiiraay) de Domaye Faye et la majorité parlementaire (Pastef) d’Ousmane Sonko.



Ce mercredi 04 novembre, dans un entretien à Dakar Actu, le ministre a choisi le camp du chef d’Etat et dit vouloir «continuer à soutenir le président de la République pour l’intérêt» du Sénégal. «Je veux rester cohérent et fidèle à mes principes. Je continue à soutenir le président de la République pour l'intérêt supérieur de la nation», a-t-il dit.



Moustapha Guirassy a par ailleurs assuré que son choix répond à une question de cohérence. «Mon devoir est d'être cohérent avec moi-même et de mettre en avant mes convictions (…) Nous devons aider les populations à quitter ce monde d'angoisse dans lequel nous sommes», a dit le ministre.



Alors que la majorité parlementaire a rejeté, mardi 03 novembre, le projet de la Loi de finances rectificatives (LFR) 2026, Guirassy a déploré «une situation de blocage qui a un impact forcément négatif au plan national et dans le contexte (financier) international».



Cette déclaration intervient quelques jours après que Déthié Fall, le leader du PRP (Parti républicain pour le progrès) et ministre des Infrastructures, a lui aussi pris la décision de soutenir «totalement et sans retenue» le président de la République, Diomaye Faye.