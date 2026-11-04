CAF Awards 2026 : le Sénégal rafle sept nominations, dont trois pour le titre de Joueur de l'année

Le Sénégal est à l'honneur dans les nominations des CAF Awards 2026. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a dévoilé, ce mercredi, la liste des Lions nominés, avec au total sept nominations réparties dans six catégories.



Dans la catégorie reine, celle de Joueur de l'année, le Sénégal place trois candidats : Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Pape Gueye. Une triple présence qui confirme la densité et la régularité des performances sénégalaises sur la scène continentale.



Le poste de gardien de but est également représenté avec Édouard Mendy, nominé dans la catégorie Gardien de l'année. Sur le banc, le sélectionneur national Pape Thiaw figure parmi les nominés pour le titre de Sélectionneur de l'année.



La relève n'est pas en reste. Le jeune Ibrahim Mbaye est nominé dans la catégorie Jeune joueur de l'année, signe de la montée en puissance de la nouvelle génération sénégalaise.



Enfin, l'équipe nationale du Sénégal dans son ensemble est nominée dans la catégorie Sélection de l'année, couronnant une année marquée par le sacre des Lions sur le terrain (1 -0 face au Maroc) lors de la finale de la CAN 2025, en attendant la décision du Tribunal arbitral du sport le vrai vainqueur du trophée.



La cérémonie des CAF Awards 2026 se déroulera le lundi 7 décembre 2026 à Lagos, au Nigeria. Cet événement prestigieux se tiendra précisément au Wole Soyinka Centre for Culture and Creative Arts.