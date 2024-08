La 5e Édition du forum sous régional de la jeunesse sur la paix, la sécurité(...) se tiendra du 12 au 15 Août à Gorée

L’ île de Gorée accueillera la 5éme Édition du Forum sous régional de la Jeunesse sur la Paix, la Sécurité et les Droits de l'homme en Afrique de l'Ouest du 12 au 15 août 2024.



Le Consortium Sénégal African Youth Commission (AYC Sénégal) en collaboration avec le Réseau ouest Africain pour la paix et les Droits de l'Homme et ACDIEF organisent la 5éme Edition du Forum sous- régional de la Jeunesse sur la Paix, la Sécurité et les Droits de l'Homme en Afrique de l'Ouest.

Cet événement selon un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, sera une occasion aussi de célébrer tous ensemble la Journée Mondiale de la Jeunesse.



« Cette rencontre se tiendra du 12 au 15 août 2024 à l'Île de Gorée à la Maison d'Éducation Mariama BA sous le thème « L'implication des jeunes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques gouvernementales en faveur de la paix et des objectifs du développement durable enjeux et défis », note le document.



Ce forum sous régional constituera une plateforme essentielle pour :

« Réunir plus de 200 jeunes leaders des pays de la sous-région ouest africaine, des autorités gouvernementales pour discuter sur les questions de la paix, de la sécurité et des droits de l'homme avec des panels de hauts niveaux », lit-on sur le communiqué.



Ce sera aussi une occasion pour « présenter les acquis des quatre premières éditions ; renforcer les capacités techniques et opérationnelles et le brassage culturel de 200 jeunes africains ».