La CDP note une baisse du nombre de plaintes et de signalements au 3e trimestre de 2022

La Commission de protection des données personnelles du Sénégal (Cdp) dit avoir noté une baisse du nombre de plaintes et de signalements par rapport au troisième trimestre de l’année 2022, dans son rapport.



« Le nombre de plaintes et de signalements a baissé par rapport au troisième trimestre de l’année 2022, mais le contentieux en entreprise est toujours existant, en matière de traitement de données personnelles », explique la commission.



Le quatrième trimestre de l’année 2022 est marqué par « une hausse » du nombre de déclarations et de demandes d’autorisation de traitement reçues par la CDP. Cette situation s’explique par le nombre d’appels à déclarations qui a également augmenté durant ce trimestre, mais aussi par le nombre de structures reçues par la CDP, pour leur mise en conformité.



Par ailleurs, les missions de contrôle sur sites ont continué durant ce trimestre, pour faire suite à certaines plaintes et signalements, mais également pour suivre le planning annuel de contrôle.



Sur ce point, le fait marquant de ce trimestre est la publication du Référentiel de contrôle de la CDP, qui est un guide important pour les responsables de traitement, qui leur permet de se préparer aux missions de contrôle de la Commission.