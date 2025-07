Transport aérien en Afrique : le nombre de passagers a augmenté de 9,4 %, selon l'IATA

L’Afrique enregistre une croissance record de son trafic aérien, mais cette dynamique est freinée par des faiblesses structurelles persistantes. Lors d’un webinaire tenu ce mercredi 30 juillet par l’Association internationale du transport aérien (IATA), Somas Appavou, directeur commercial des affaires extérieures basé à Nairobi, a livré son une analyse. « La croissance est là, mais elle n’est pas homogène et surtout pas encore soutenable », a-t-il expliqué.



À en croire ce dernier, entre janvier et mai 2025, la demande passagers a progressé de 9,4 % en Afrique, contre 5,8 % à l’échelle mondiale. « C’est une performance qui dépasse la moyenne globale, mais qui doit être nuancée par un taux de remplissage encore trop faible », a souligné M. Appavou. À 74,8 %, le coefficient de remplissage des avions en Afrique est très en deçà des 82,2 % constatés dans le monde. Résultat, de nombreux vols sont peu rentables malgré une hausse des voyageurs.





« Sur le plan du fret aérien, les signaux sont négatifs. La demande africaine recule de 4,1 % alors que le reste du monde connaît une progression de 3,2 %. Ce recul du transport de marchandises aérien témoigne d’un déficit d’intégration du continent aux flux logistiques internationaux », a souligné le directeur commercial des affaires extérieures de l’IATA.



Des prévisions ambitieuses



L’enjeu dépasse la simple mobilité. En effet, en 2023, le secteur aérien a soutenu 88,1 millions d’emplois sur le continent, contribuant pour 42 649 815 000 000 de FCFA (soit 75 milliards de dollars) au produit intérieur brut africain. « L’aviation a un effet catalyseur pour les économies en développement. Elle stimule les échanges, les investissements et l’accès aux soins », a insisté Somas Appavou.



À moyen terme, les prévisions sont ambitieuses. Le trafic passagers, estimé à 180,7 millions en 2025, pourrait atteindre 411 millions en 2044, soit une croissance annuelle moyenne de 4,1 %. Toutefois, cette expansion dépendra fortement de la mise en place de politiques publiques favorables. « Une croissance du trafic peut entraîner une croissance économique, mais seulement si les bonnes conditions sont réunies », a-t-il averti.



L’analyse régionale montre « de fortes disparités. » Selon l’expert commercial, l’Afrique de l’Est affiche les meilleurs taux de croissance, suivie par l’Afrique centrale et l’Ouest. L’Afrique du Nord et l’Afrique australe restent en retrait. Cette hétérogénéité reflète les écarts en matière d’investissements, de gouvernance et de connectivité.



Autre point de tension, M. Appavou la mentionné sûreté aérienne. « En 2024, le continent a enregistré 10 accidents, portant le taux d’accidents à 5,2 par million de vols, contre 2,38 l’année précédente. La moyenne mondiale est de 1,12. Les accidents sont souvent liés à des sorties de piste, en particulier avec des turbopropulseurs (40 % des cas). Malgré cela, l’Afrique affiche un taux de mortalité nul pour la deuxième année consécutive ». Et d'ajouter : « le progrès en matière de sûreté n’est jamais garanti ».



Il recommande d’agir sur trois axes. Il s’agirait de renforcer la sécurité des pistes via les missions RST, publier systématiquement les rapports d’accidents (seuls 8 rapports publiés sur 42 entre 2018 et 2023), et mettre en œuvre les normes de supervision de l’OACI. « Aujourd’hui, seulement 11 États africains atteignent le niveau cible de 75 % de conformité aux normes, contre une moyenne mondiale de 69,16 % », a-t-il renseigné.



Afin de débloquer le potentiel du ciel africain, « il faut une volonté politique forte, des investissements ciblés, et une approche collaborative avec l’industrie », a insisté M. Appavou. Faute de quoi, les perspectives de croissance resteront « théoriques. »