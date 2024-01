La CNTS annonce un préavis de grève dans les prochains jours

Face à la presse ce vendredi, la confédération nationale des travailleurs du Sénégal ( CNTTS) indique qu’elle n’acceptera pas que l’environnement politique soit utilisé comme prétexte pour ne pas trouver des solutions aux revendications des travailleurs.





Par la voix de leur secrétaire général, Mody Guiro, la CNTS, se dit ouverte au dialogue et à la concertation. Le syndicat, interpelle le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement sur la prise de mesures nécessaires pour mettre fin aux calvaires des travailleurs.





Mody Guiro a également annoncé la mise en place d’un mémorandum autour duquel se concentreront les discussions. « La CNTS usera de son expérience et de son expertise pour élaborer un mémorandum sur les préoccupations des travailleurs, et sur les voies et moyens d’améliorer sensiblement le pouvoir d’achat des travailleurs ».





Pour obtenir gain de cause concernant les revendications qui ne sont autres que « des meilleurs conditions de vie et d’existence et le respect des accords, « le bureau confédéral sera convoqué dans les prochains jours, suivi d’une rencontre des délégués du personnel pour élaborer un plan d’action de lutte qui n’exclut pas le dépôt d’un préavis de grève », a souligné Mody Guiro.