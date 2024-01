La Cour internationale de justice ordonne à Israël d'empêcher tout éventuel acte de «génocide»

Dans une décision très attendue, la plus haute juridiction de l'ONU a appelé vendredi 26 janvier Israël à faire tout son possible pour empêcher tout acte de « génocide » dans la bande de Gaza et à laisser entrer l'aide humanitaire.





RFI

