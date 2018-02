La France a inauguré sa première brigade de gendarmerie numérique pour aider les internautes

Imaginez, il est 22 heures, vous rentrez chez vous après un dîner et vous découvrez que votre portail a été vandalisé. Vous êtes très en colère et n'avez aucune envie de vous rendre immédiatement à la gendarmerie.



Alors vous allez sur Facebook ou plutôt sur Messenger et vous engagez la conversation avec un gendarme. Derrière son écran, basé à Rennes, en Bretagne, il pourra réceptionner vos photos du portail détérioré, prendre un rendez-vous pour porter plainte et vous donnera quelques conseils.



Au total, 20 gendarmes font partie de cette nouvelle brigade numérique, ils parlent quatre langues, ce qui permet également aux touristes étrangers d'utiliser ce service en cas de vol à la sauvette, par exemple.



Mais on peut aussi rentrer en contact avec ces gendarmes 2.0 pour leur poser une question relative à la sécurité du quotidien, ou encore pour demander une procuration.



La brigade s'engage à répondre dans un délai de 24h maximum pour les cas les moins pressés. Mais attention, en cas d'urgence inutile de vous tourner vers Facebook, il faut plutôt composer le 17 ou le 112.



Rfi