La France restitue le quartier « Contre-Amiral Protet » au Sénégal dans le cadre de la réorganisation de sa présence militaire

Dans le cadre du processus de réaménagement de la présence militaire française au Sénégal, la France a officiellement remis à la partie sénégalaise le quartier « Contre-Amiral Protet », situé sur le port de Dakar, ce jeudi 15 mai 2025.



Cette restitution s’inscrit dans la dynamique amorcée par le communiqué conjoint publié le 12 février 2025 par le ministère sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères et le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères. Elle fait suite aux travaux de la commission conjointe franco-sénégalaise, réunie le 28 février dernier, chargée « d’examiner le calendrier et les modalités de remise à disposition du Sénégal des différentes emprises utilisées par les Éléments français au Sénégal ».



Selon l’ambassade de France à Dakar, cette commission a également pour mission « de conduire les travaux de rénovation du partenariat bilatéral de défense et de sécurité » entre les deux pays.



La remise du quartier « Contre-Amiral Protet » a été effectuée « dans le respect de la procédure établie dans le traité instituant un partenariat en matière de coopération militaire entre la République française et la République du Sénégal du 18 avril 2012 ».



Pour rappel, les emprises Maréchal et Saint-Exupéry avaient déjà été restituées au Sénégal le 7 mars 2025. Les autres emprises françaises encore présentes sur le territoire sénégalais feront l’objet d’une restitution « d’ici l’été 2025 selon le calendrier communément agréé ».