La France salue la mémoire de feu Abdoulaye Ndiaye : «Il mérite d’être cité en exemple au Sénégal et en France»

La France a rendu un vibrant hommage à Feu Abdoulaye Ndiaye. En effet, lors de la cérémonie dédiée à sa mémoire organisée par sa famille, le Colonel Philippe Troistorff, attaché militaire à l’ambassade de France à Dakar a rappelé l’immense dette qu’a son pays envers ce tirailleur sénégalais enrôlé lors de la première guerre mondiale.



«Cette cérémonie s’intègre parfaitement à celles qui auront lieu d’ici le 11 novembre, relatives au centenaire de la fin de la première guerre mondiale. Mettre en valeur un héros qui s’est engagé certes dans les engagements miliaires mais aussi dans la vie civile à travers une vie associative très forte et très riche, reste un modèle unique que ça soit pour les jeunes sénégalais qui sont là mais aussi pour les jeunes français qui, très certainement, découvriront son passé dans les livres d’histoire et sur internet. Ce héros mérite d’être cité en exemple, d’être mis en valeur par les plus jeunes générations», a-t-il déclaré.



La cérémonie, la deuxième du genre après la première édition qui s’est tenue en 2017 est à pérenniser, a déclaré Colonel Prenant part à cette cérémonie, colonel Jean Paul Ntap, directeur des Archives et du Patrimoine historique des Forces armées.



A l’en croire, ses pairs «ont été tous très impressionnés par ses décorations, et surtout par le fait qu’il est le premier Africain à avoir été fait Commandeur de la Légion d’honneur française». Sur sa lancée, colonel Nap soutient que les jeunes sénégalais doivent s’imprégner des valeurs que défendaient Feu Abdoulaye Ndiaye, à savoir la vertu, le courage, entre autres.



Né en 1887 à Saint-Louis, Abdoulaye Ndiaye a été enrôlé dans l’armée française le 05 janvier 1916. Sa bravoure lors de la Grande guerre lui a valu des distinctions telles que la médaille de la Croix de guerre avec palme, la médaille Militaire, la médaille d’Orient, celle de la Grande guerre, la médaille de Chevalier d’honneur, entre autres. Il est aussi le précurseur de l’Association des mutilés de guerre.