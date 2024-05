Ligue des Champions : le PSG est prêt émotionnellement » pour la demi-finale retour contre Dortmund, selon Marquinhos

Le capitaine parisien Marquinhos a assuré ce lundi que le PSG était « confiant », « prêt émotionnellement » et qu’il pouvait « faire mieux », à la veille de la demi-finale retour contre Dortmund, qui a remporté le match aller (1-0).



Selon le capitaine de 29 ans, qui jouera sa troisième demi-finale de C1 avec Paris mardi (19h00 GMT), Dortmund « est un grand adversaire » et mardi « le match va être très dur », mais « ce n’est pas maintenant qu’on va tout changer ».



« Dans la semaine, le coach nous cadre avec ses idées et nous montre des vidéos. Après le match, on s’est dit qu’on pouvait faire mieux et le coach a cadré cela et nous a montré la stratégie pour le prochain match », a déclaré le défenseur brésilien, qui sera aligné en charnière aux côtés de Danilo ou de Lucas Beraldo en raison du forfait de Lucas Hernandez.



« On ne sait pas ce qui va se passer mais la confiance vient du travail et de la sérénité travaillée tout au long de la saison », a-t-il ajouté et « ce n’est pas lié au résultat, c’est plus à ce qu’on a fait dans la préparation, ce que les supporteurs vont faire avec une énergie dans le stade.. C’est cela qui nous apporte cette confiance ».



« Les équipes qui ont une belle réussite sont basées sur un collectif. Ce n’est pas parce que cette saison on a un beau collectif que les autres saisons il n’y avait pas cette cohésion, cette envie de gagner des matchs et d’aller loin en Ligue des champions. Il y a des idées, des joueurs qui sont partis. Le plus important est de garder cette culture de club et de collectif, peu importe les joueurs qui vont arriver », a-t-il insisté.



Alors que Paris a déjà renversé une première fois cette saison le score contre le FC Barcelone en quart de finale retour (2-3, 4-1), le Brésilien, qui a joué 90 matches de Ligue des champions avec le PSG, a insisté sur l’importance du « calme ».



« Contre le Barça, il y a eu ce calme. Le coach insiste beaucoup en disant qu’un match dure 95 minutes, peut-être 120 minutes. Il faut être prêts pour le match émotionnellement et savoir ce qu’on doit faire sur le terrain, c’est ce qui donne la confiance et le calme à l’équipe », a expliqué Marquinhos.



À Barcelone, on n’était pas en difficulté dans le match, on a continué avec notre même idée après le but « inscrit rapidement par les Barcelonais.