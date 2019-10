La "#Green_Day de PEG Sénégal avec les habitants du quartier Sud Foire

Préserver l'environnement est devenu une question de vie ou de mort. L'expression n'est pas trop forte quand on voit tous les efforts faits par les Etats et les Gouvernements du monde pour éviter l'apocalypse environnementale. Pas plus tard que le 21 septembre dernier, les Nations unies ont organisé un sommet mondial sur le Climat à New-York, où les décideurs de ce monde ont été rabroués par la jeune militante suédoise, pour la lutte contre le réchauffement climatique, Greta Thunberg (16 ans).



Mais devons-nous laisser aux seuls chefs d'Etat et autres dirigeants politiques de la planète la prise en charge de cette préoccupation d'ordre vital ? Au Sénégal, les citoyens semblent de plus en plus être conscients de l'importance d'agir chacun chez soi pour la préservation du bien commun. C'est ainsi que des #CleanUpChallenge et des #Green_Day ont été initiés dans différents endroits de la capitale sénégalaise comme Rufisque, Parcelles Assainies, Foire... souvent sous la houlette de l'intiateur de Camp climat, Abdourahmane Touré ou sous l'impulsion de société comme PEG Sénégal, qui s'est particulièrement distinguée ce samedi 5 octobre 2019 dans l'organisation d'une Journée Verte non loin de son Quartier général, à Sud Foire.



Etablie au Sénégal depuis un an au Sénégal, la société PEG, qui s'active dans la vente de Kits solaires à crédit pour éclairer les endroits les plus reculer du pays et qui n'ont pas forcément accès à l'électricité, a décidé de sensibiliser les populations voisines sur la protection de l'environnement. "Nous avons nos bureaux-là, dans le quartier Foire et justement, on veut aussi sensibiliser sur la question de l'environnement. Parce que le solaire, ce n'est pas seulement l'électricité, c'est avoir une énergie plus propre", a confié le Directeur général adjoint Emilien Di Gennaro dans cette vidéo