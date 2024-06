La Mecque: au moins 550 pèlerins sont morts à cause de la chaleur pendant le Hajji

Des diplomates arabes ont annoncé ce mardi 18 juin qu'au moins 550 pèlerins étaient morts durant le hajj, le grand pèlerinage musulman dans l'ouest de l'Arabie saoudite, en majorité des Egyptiens en raison de la chaleur.



Ce pèlerinage annuel, de vendredi à dimanche, s'est déroulé cette année encore en plein été dans l'une des régions les plus chaudes au monde, avec des températures atteignant les 51,8°C à La Mecque, la ville la plus sainte de l'islam.



Au moins 323 pèlerins égyptiens sont décédés, en majorité à cause de la chaleur, ont indiqué mardi à l'AFP deux diplomates arabes, sous couvert de l'anonymat.



"Tous sont morts à cause de la chaleur", à l'exception d'un pèlerin qui a succombé après avoir été blessé lors d'un mouvement de foule, a déclaré l'un des diplomates, ajoutant que le chiffre total provenait de la morgue d'un hôpital dans le quartier Al-Muaisem de La Mecque.



Plus de 2.000 pèlerins souffrant de stress thermique

Les diplomates ont indiqué que 550 corps avaient été transportés à la morgue d'Al-Muaisem, l'une des plus importantes de La Mecque.



Avec BFMTV