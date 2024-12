La Poste : après 2 mois sans salaire, les travailleurs organisent un sit-in devant la direction générale

Les travailleurs de La Poste ont organisé un sit-in hier-mardi, devant la direction générale. Ils réclament deux mois d'arriérées de salaire. Ils exigent le paiement immédiat de leur dû. Les travailleurs dénoncent non seulement l’inaction des responsables, mais aussi les promesses non tenues et les conditions de travail de plus en plus difficiles.

Aminata Diouf

