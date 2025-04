Coopération internationale, signalements, scènes de crime : les chiffres clés de la police judiciaire (Rapport 2024)

La Direction générale de la police nationale (DGPN) a présenté ce mercredi, son rapport d'activité pour l'année 2024. Cette rencontre a permis de mettre en avant les efforts déployés par les forces de l'ordre en matière d'investigation criminelle et de coopération internationale.



Le commissaire Mamadou Lamine Niang, directeur de la Police judiciaire, a souligné l'importance du soutien apporté par la Division de la police technique et scientifique aux unités d'enquête. « En 2024, cette division a traité 33 733 fiches de demandes de renseignements émanant de divers services étatiques, tels que la gendarmerie, la douane, l'Agence nationale maritime (ANAM), la Direction générale du renseignement intérieur (DGRI), ainsi que de partenaires internationaux, dont la Gambie, le Bureau central Interpol et l'ambassade des États-Unis. »



Dans le cadre de la gestion des scènes de crime et des opérations connexes, la division a effectué 132 interventions. Par ailleurs, elle a procédé « à 3 766 cas de signalisation, dont 691 effectués physiquement et 3 075 par numérisation des informations issues de l'exploitation de procès-verbaux. »



Sur le plan de la coopération internationale, le Bureau central national (BCN) Interpol, dirigé par le directeur général de la Police nationale, a joué un rôle crucial dans l'échange d'informations policières. Selon lé Directeur de la police judiciaire, « en 2024, le BCN Interpol a reçu 1 320 messages de partenaires internationaux via le réseau Interpol, traité 229 plaintes et délivré 24 640 attestations de véhicules importés, contribuant ainsi à la vérification de la légalité de ces véhicules. »



Le commissaire Niang a également mis en avant l'accord d'Accra, qui établit un cadre de coopération policière entre les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Cet accord vise « à instaurer une collaboration dynamique entre les structures policières des pays signataires pour faciliter la lutte contre la criminalité transnationale. »